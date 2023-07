Todibo al Napoli, si può fare: vuole restare in Europa per non perdere la nazionale

Tolosa, Barcellona, Schalke poi Benfica e Nizza. La carriera di Jean-Clair Todibo non ha ancora trovato una stabilità e il Napoli potrebbe ancora una volta essere interessato. Il difensore francese, infatti, era già finito nei piani del club di Aurelio De Laurentiis diversi anni fa, prima di spostarsi in Spagna e poi in Germania, ma oggi il calciatore può lasciare il Nizza e cambiare nuovamente maglia.

Secondo Nice-Matin, infatti, Todibo è un'idea di mercato per il Napoli di Rudi Garcia che cerca proprio un centrale in vista del prossimo anno per sostituire Kim. Il centrale è stato seguito anche da Psg, Newcastle, Aston Villa, West Ham nelle ultime settimane. Il suo obiettivo è arrivare preparato all'Europeo della prossima estate e Napoli potrebbe essere la squadra giusta in cui guadagnarsi la nazionale.