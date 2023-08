Danso rinnova con il Lens e l'annuncio social è una presa in giro per il Napoli

Fine della telenovela Kevin Danso. Ma sui titoli di coda non scorrono anche le parole «e tutti vissero felici e contenti».

Altro che Napoli. Il Lens non solo rinnova il contratto di Danso, ma lo annuncia anche prendendo in giro il club azzurro. Tutto vero. Il video pubblicato sui canali social del club francese non lascia spazio all'immaginazione. Ci sono le presute chat tra il calciatore e il Napoli, il disegnino dell'Italia che si trasforma in uno stivale vero e proprio che alla fine colpisce il cellulare con calcio. Il tutto con un sottofondo musicale tipicalemente napoletano.

Quand on a déjà trouvé chaussure à son pied... 👢 pic.twitter.com/0UcyOpWCzH — Racing Club de Lens (@RCLens) August 3, 2023

«Non fare l'italiano», scrivono alla fine certificando il prolungamento dell'accordo tra il calciatore e il club francese fino al 2027