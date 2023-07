Rudi Garcia vuole mettere le ali al suo Napoli. Messaggio recapitato al ds Meluso ed alla ristretta cerchia di talent scout del club azzurro. Il mercato dei campioni d'Italia, al netto della sostituzione di Kim (Danso resta in pole position come favorito, poi il sogno Kilman e le alternative Sutalo e Lacroix), si concentra soprattutto sugli esterni. Tra spine da potare (eventualmente) e rose da far sbocciare (possibilmente).

Non è un mistero infatti che tra Hirving Lozano ed il club non corra più buon sangue. L'attaccante messicano ha il contratto in scadenza (2024 e stesso ingaggio attuale di Osimhen) e la sua avventura in azzurro sembra ai titoli di coda. Prima le sirene arabe, poi il sogno (soltanto tale) della Premier ed infine i dollari dei Los Angeles Galaxy, hanno allontanato Chucky da un possibile rinnovo con il Napoli. L'ipotesi di una trattativa per un eventuale prolungamento, ma a cifre più basse rispetto all'attuale ingaggio (4,5 milioni a stagione) probabilmente ha allontanato Lozano che ha altri progetti. L'attaccante, che sta ancora smaltendo i postumi dell'infortunio al ginocchio patito all'ultima di campionato con la Sampdoria al Maradona, non figurava in distinta nell'ultima amichevole contro la Spal a Dimaro. Si vocifera che se l'impasse non si sblocca a Castel Di Sangro, il giocatore potrebbe finire ai margini. Un po' come già capitato in passato con Milik prima e Fabian Ruiz dopo, tanto per intenderci. Discorso diverso, ma situazione comunque delicata anche per quanto riguarda Matteo Politano. L'attaccante ha ancora un anno di contratto con il Napoli (2025), ma il suo agente spinge da tempo per un prolungamento con relativo ritocco dello stipendio. La Lazio di Maurizio Sarri è alla finestra ed aspetta lo sviluppo degli eventi. Anche in questo caso, il ritiro nell'alto Sangro potrebbe rivelarsi decisivo per le sorti dell'ex attaccante dell'Inter che l'anno scorso si è alternato proprio con Lozano sulla fascia destra.

Il Napoli non perde tempo e continua a guardare oltre i confini nazionali per cercare un'alternativa più che valida. Jesper Lindstrom, 23 anni, resta in cima ai pensieri del club azzurro. Il gioiellino dell'Eintracht Francoforte e della nazionale U-21 danese è il nome cerchiato in rosso in caso di probabile addio di Lozano. Il giovane vichingo sembra avere i requisiti adatti per agire da jolly nello scacchiere di Garcia. Sia come trequartista, sia come esterno d'attacco.

Occhio anche alla soluzione made in Italy. Riccardo Orsolini (26 anni) non è uscito dai radar del club azzurro. Anzi. L'esterno offensivo del Bologna ha il contratto in scadenza (2024), non è partito per il ritiro con i felsinei (ufficialmente a causa di un infortunio) e si guarda intorno. Sulle sue tracce ci sono anche la Lazio e la Fiorentina di Italiano, mentre il Bologna spinge per il rinnovo per cercare di blindare il suo pezzo pregiato ed evitare di perderlo a parametro zero. L'attaccante (11 gol e 4 assist l'anno scorso) chiede 2 milioni a stagione mentre il club rossoblù è fermo ad 1,5. Cifre abbordabili per i campioni d'Italia. Si vedrà.

Dal canto suo, il Napoli lavora sotto traccia per blindare i suo pezzi pregiati. Su tutti Osimhen e Kvaratskhelia. Il primo è al centro della telenovela estiva e del valzer di nove che potrebbe innescarsi con la partenza di Mbappè dal Psg. Il centravanti nigeriano deve decidere se accettare la proposta del Napoli, prolungando il suo contratto (che scade nel 2025) dietro il riconoscimento di un ingaggio quasi raddoppiato rispetto a quello attuale (circa 6/7 milioni di euro più bonus) con un'eventuale clausola rescissoria per la prossima stagione. Per il momento l'attaccante nicchia e resta in attesa degli eventi. Kvara invece, è vicinissimo alla fumata bianca: il georgiano sposterà la scadenza del suo contratto con il Napoli, raddoppiando - anche lui - il suo stipendio (2,5 milioni a stagione fino al 2028 con opzione per un altro anno). A centrocampo, invece, la priorità è una mezzala. Gli indizi portano all'argentino Giovanni Lo Celso (27 anni) del Totthenam, ma il Napoli è disposto soltanto ad un prestito mentre gli Spurs battono cassa, chiedendo la luna. Se ne riparlerà, eventualmente.

Pillole d'amore da parte di Kim Min-Jae, che ha svelato retroscena ed un rapporto viscerale per la città e i tifosi azzurri. Il difensore passato al Bayern Monaco ha rilasciato un'intervista ad un portale coreano. «Non dimenticherò mai i tifosi del Napoli fino alla morte - ha detto a News.naver - Hanno gridatoKim Kim Kim e mi hanno sempre incoraggiato. Quando ho vinto il premio Mvp come difensore volevo dividerlo con Kvara, Osimhen e condividerlo con tutta la squadra». Infine il retroscena sulla scelta di Napoli l'anno scorso. «In un'intervista Spalletti disse che ero al livello della Champions. Quando l'ho ascoltato ho scelto subito il Napoli. Con lui comunicavamo a gesti e sentimenti».