Orsolini al Napoli, Thiago Motta ammette: «Non sappiamo se tornerà»

Tra i nomi che potrebbero interessare al Napoli per il dopo Lozano - sempre ammesso che il messicano trovi la giusta condizione per la partenza - c'è sicuramente quello di Riccardo Orsolini, esterno offensivo del Bologna in scadenza tra un anno con i rossoblu e che potrebbe essere il calciatore garanzia per l'attacco di Garcia.

Le condizioni di Orsolini, però, non sembrano rassicuranti, dopo un'estate passata fuori dal gruppo. «In questo momento Orsolini è infortunato e non sappiamo quando potrà ritornare e se tornerà, perché già dall'anno scorso è stato gestito gli ultimi due o tre mesi. Poi ha fatto le vacanze e noi pensavamo sarebbe stato pronto per rientrare con il gruppo, ma non è il caso» ha spiegato Thiago Motta, allenatore del Bologna, a Radio Nettuno Bologna. Condizioni fisiche o anche mercato? Il Napoli resta vigile in attesa di capire se il Chucky lascerà o meno l'azzurro.