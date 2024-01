Calciomercato Napoli, l'Udinese blinda Perez: «Gli azzurri lo vogliono ma lo tratterremo»

Né Samardzic né Perez. L'Udinese proprio non vuole saperne di lasciar andare i suoi due pezzi da novanta in questo mercato invernale. Sulle loro tracce c'è il Napoli di Aurelio De Laurentiis, ma il direttore sportivo Federico Balzaretti frena: «Samardzic ha tanti estimatori in Italia e all’estero. Ci sono stati contatti con il Napoli, i presidenti si sono parlati ma non c’è una vicinanza alla chiusura. Abbiamo un rapporto buono con lui e il suo entourage, lui è concentrato, si è allenato bene, è serio e focalizzato su quello che è il nostro obiettivo. Il suo futuro dipende dal presente e dalla sua quotidianità. Non c’è una chiusura vicina», ha spiegato.

«Sappiamo che Samardzic è stimato in Italia, ma informazioni ne chiedono anche dall'estero, dalla Premier. Quindi è un ragazzo appetibile sul mercato - ha continuato parlando a Sky Sport - Il Napoli ha chiesto informazioni anche per Nehuen Perez, ma vogliamo tenerlo perché è un profilo molto centrale nel nostro progetto.

Con l'infortunio di Bijol all'interno della difesa ha una leadership molto importante, quindi il nostro obiettivo è provare a trattenerlo».