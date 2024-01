Samardzic e il Napoli, ecco perché l'affare è saltato: «C'era l'interesse, ma resta con noi»

Lazar Samardzic e il Napoli non si incontreranno sul mercato. Il calciatore serbo resterà anche questa volta - dopo la trattativa sfumata in estate all'ultima curva con l'Inter - all'Udinese, almeno fino al termine della stagione, dopo le settimane di discussioni e trattative con il Napoli di Aurelio De Laurentiis.

«C'era stato inizialmente un avvicinamento. Interessi ne ha tanti il calciatore ma non ci sono mai state trattative serrate o vicine alla chiusura per lui», ha spiegato Federico Balzaretti, responsabile dell'area tecnica dell'Udinese. «Il calciatore sta rispondendo molto bene in campo. Sarà un valore aggiunto per noi», ha concluso a Sky Sport.