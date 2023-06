Napoli-Giuntoli, è finita: ufficiale la risoluzione consensuale con gli azzurri

Il Napoli e Cristiano Giuntoli dividono ufficialmente le proprie strade. Come annunciato dal club azzurro attraverso i canali ufficiali, il direttore sportivo toscano concluderà anzitempo con una risoluzione consensuale il suo rapporto con la società di De Laurentiis, con un anno di anticipo rispetto al 2024, anno in cui sarebbe terminato il suo originario contratto.

«Il Calcio Napoli ringrazia Cristiano Giuntoli per gli 8 anni di collaborazione con il Presidente Aurelio De Laurentiis, con l’Amministratore Delegato Andrea Chiavelli e con gli allenatori che hanno guidato la squadra» si legge dal comunicato del club pubblicato in queste ore. Giuntoli sarà ora libero di accasarsi alla Juventus, club che stava aspettando il suo ok.

Giuntoli, ex calciatore di Prato, Latina e Savona tra le altre nelle categorie inferiori, aveva cominciato il suo lavoro da direttore sportivo nel 2008 con una breve avventura a La Spezia. L’anno successivo passa al Carpi e si mette in mostra con gli emiliani vista la doppia promozione ottenuta dalla Serie C alla Serie A. Nel 2015 passa al Napoli, confermandosi tra i migliori in Italia nel ruolo e vincendo con gli azzurri la Coppa Italia 2020 e soprattutto lo scudetto dello scorso anno.