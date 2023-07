Giuntoli alla Juventus, è ufficiale: il saluto del club bianconero

Lo scorso 30 giugno l’ufficialità del suo addio al Napoli, ora l’ufficialità del suo nuovo matrimonio con la Juventus. Un amore già messo in calendario dalle parti: Cristiano Giuntoli e il club bianconero si erano già accordati negli ultimi mesi e il via libera di Aurelio De Laurentiis ha permesso al direttore sportivo di cominciare la sua nuova vita in bianconero.

Cristiano Giuntoli è con noi!



Giuntoli è il nostro nuovo Football Director. — JuventusFC (@juventusfc) July 7, 2023

«Cristiano Giuntoli ha alle spalle una carriera di Direttore Sportivo che parte con lo Spezia, con cui conquista una promozione in Serie B e continua con il Carpi, con cui centra quattro promozioni in cinque stagioni. Arriva nel 2015 al Napoli con cui vince il campionato 2022/2023. Ora è con noi» il comunicato ufficiale della Juventus che ripartirà quindi da Giuntoli, dopo otto stagioni al Napoli pronto a rituffarsi in una nuova avventura. Negli ultimi giorni erano già cominciati gli incontri con il suo vice Giovanni Manna - Pompilio, storico braccio destro, resterà in azzurro - e con il resto dei dirigenti per cominciare il mercato.