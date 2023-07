Ballano le clausole rescissorie sul mercato del Napoli. In entrata e in uscita. Cifre a sei zeri che saranno dirimenti sulle strategie del club azzurro per incassare, puntellare e/o rinforzare la rosa a disposizione di Rudi Garcia. Dalla difesa all'attacco, dall'annunciato addio di Kim alla telenovela Osimhen il calcio mercato degli azzurri entra nel vivo e saranno proprio i «codicilli» a fare la differenza.

Da un difensore all'altro le clausole per la cessione di Kim Min-Jae e quella per arrivare a Le Normand sembrano molto vicine. Il difensore sudcoreano ieri ha svolto la seconda tranche di visite mediche per il Bayern Monaco ed oggi potrebbe arrivare l'annuncio ufficiale del suo trasferimento al club bavarese. In tal caso, il Napoli incasserebbe poco meno di 50 milioni (48 al netto delle tasse) per il difensore che è stato uno dei principali protagonisti della cavalcata scudetto. De Laurentiis aveva messo in conto da tempo di «perdere» il giovane colosso orientale (proprio per via della clausola) e si stava guardando intorno. A conti fatti però, per ingaggiare una valida alternativa a Kim, bisogna ragionare più o meno sulle stesse cifre passate all'incasso. In Italia, l'Atalanta ha alzato il tiro per il giovane Giorgio Scalvini (23 anni), chiedendo 50 milioni di euro. In Spagna, la Real Sociedad ha «blindato» Robin Le Normand (26 anni): per avere il gigante nato in Francia (a Pabu), ma nazionalizzato spagnolo ci vogliono comunque 50 milioni di euro. A quanto pare anche la Juve si era messa sulle sue tracce, ma le sirene della Champions fanno pendere le preferenze del difensore verso Napoli. Bisognerà soltanto capire se ci sono margini di trattativa per abbassare la cifra monstre della clausola. In Inghilterra, piace(va?) il gigante Max Kilman per cui il Wolverhampton ha chiesto oltre 40 milioni e sulle sue tracce c'è sempre il Totthenam. Non solo. A quanto pare, i Wolves avrebbero rifiutato una prima offerta degli azzurri, ma stanno ragionando con il difensore per il rinnovo - con relativo adeguamento - del contratto (attualmente con scadenza 2026). Un'operazione low cost sarebbe invece quella che porta ad Armel Bella-Kotchap (21 anni) del Southampton, ma il Napoli sembra più orientato su un profilo di maggiore esperienza.

Da una clausola all'altra. Stavolta in ballo c'è la permanenza della punta di diamante del Napoli, Victor Osimhen. L'attaccante mascherato è il pezzo pregiato del club azzurro, Adl ha innescato un'asta, partendo dai 150-160 milioni e spingendosi a chiedere fino ad oltre 180 milioni di euro per il suo cartellino. L'effetto domino che potrebbe innescarsi con il primo movimento di uno dei top player d'Europa (Mbappè su tutti, in direzione Real Madrid potrebbe far tornare il Psg all'attacco del centravanti del Napoli) suggerisce al patron azzurro di blindare Osi con un prolungamento del contratto (scadenza 2025) e relativo - corposo - adeguamento economico. Adl sta interagendo da giorni con il manager del giocatore: si ragiona sulla base di un accordo fino al 2027 con un enorme ritocco verso l'alto del suo stipendio (dai 4,5 ai circa 7 milioni di euro escluso bonus) e soprattutto l'inserimento di una clausola rescissoria ancora tutta da definire e decifrare. Sulle tracce del capocannoniere nigeriano ci sono i top club di mezza Europa. Il Bayern, dopo Kim, aveva provato a fare il doppio colpo, ma ha frenato bruscamente per la richiesta del Napoli ritenuta eccessiva. Capitolo chiuso? Più probabile sia soltanto la fine di una puntata, ma il tormentone dell'estate andrà avanti ancora a lungo. Intanto Osi ha svelato un simpatico retroscena su Mourinho al portale soccernet, riferendosi al match giocato nella passata stagione con la Roma. «In quella partita mi feci male al polso e rimasi a terra - ha raccontato Osi - Mourinho venne da me dicendomi: Hai fatto un bel gol però non provare a tuffarti, Continua a giocare così che sei sulla buona strada. Vai avanti. Disse che posso diventare come Drogba? Penso che ogni attaccante giovane, se ha l'opportunità di lavorare con grandi allenatori come Mou, può solo che migliorare. Drogba lui l'ha allenato, l'ha trasformato in una bestia. È un grande privilegio per me che il mister mi abbia paragonato a Didier».

Il duo di diesse in pectore del Napoli, Micheli e Mantovani, sta dragando anche il mercato degli esterni. Il primo nome cerchiato in rosso dal club azzurro è quellodel Bologna è più di un'alternativa. L'esterno offensivo (26 anni) è reduce da un'ottima stagione (11 gol e 4 assist) con i felsinei.A centrocampo, invece, sono in corso ragionamenti perdella Fiorentina che è a scadenza (2024) con i viola. Piace, ma costa, il giovanedella Spal.