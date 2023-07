Napoli-Koch non si fa: ha rifiutato l'azzurro

Niente Napoli per Robin Koch, un altro nome che può essere depennato dalla lunga lista azzurra dei sostituti di Kim Min Jae. Il centrale tedesco, in uscita dal Leeds United questa estate, sembra aver scelto di restare in Bundesliga: secondo Sky Sports De, infatti, il centrale di difesa sarebbe pronto a firmare il nuovo contratto con l'Eintracht di Francoforte, club battuto nell'ultima Champions League proprio dal Napoli di Luciano Spalletti agli ottavi di finale.

Il calciatore tedesco ha rifiutato le avances degli azzurri e anche del Bayer Leverkusen, scegliendo quindi la pista Eintracht. Koch era stato messo nel mirino del Napoli di De Laurentiis per la sostituzione di Kim dopo essere entrato nella lista dei calciatori seguiti dal club anche prima del passaggio in Inghilterra. Le opzioni per la difesa si stanno definendo, in attesa di concludere ufficialmente il passaggio del sudcoreano al Bayern.