Baniya al Napoli, contatto: «Ma il Karagümrük ha rifiutato la prima offerta»

Rayyan Baniya resta un obiettivo concreto per il Napoli in vista della sostituzione di Kim Min-Jae. «Da quello che so, il Napoli ha fatto un’offerta per Baniya al Fatih Karagümrük che ha rifiutato perché a quelle cifre non si mettono neanche seduti» il retroscena di Giovanni Bia, agente del difensore. «Non è da escludere che il Napoli rilanci, probabilmente un po’ di tempo se lo stanno prendendo anche loro. Baniya fa parte dei giocatori che piacevano a Giuntoli per gli azzurri, quelli che prendi a poco e rivendi a tanto».

«Non è proprio il titolare pronto per sostituire Kim, magari è meglio metterlo dietro i due titolari e in un anno o due renderlo titolare» ha continuato Bia a Radio Crc. «Il Napoli se prende Baniya se lo può guardare in ritiro e magari può darlo in prestito ad un’altra squadra di Serie A per farlo ambientare nel calcio italiano. Non c’è più voglia di lavorare sui giocatori e pensare la loro crescita anche in prospettiva.

Se fai migliorare singolarmente ogni giocatore, migliora tutta la squadra e in Italia non abbiamo più gli istruttori di una volta nel settore giovanile».