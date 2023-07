Ricci e Napoli, ritorno di fiamma: sfida alla Lazio di Sarri

Ritorno di fiamma per il Napoli e Samuele Ricci: il centrocampista del Torino può interessare agli azzurri per rinforzare una mediana che ha già perso Ndombelé e potrebbe salutare a breve anche Demme, prossimamente in scadenza di contratto e con la voglia di ripartire dalla Germania. Il classe 2001 ha giocato 32 partite - con 2 gol - nell'ultima stagione.

Secondo Sky Sport, però, sul calciatore ci sarebbe anche la Lazio: Ricci è una richiesta di Sarri per rinforzare il centrocampo biancoceleste atteso dalla sfida Champions League il prossimo anno. Al Napoli il calciatore piace da un po': era stato molto vicino agli azzurri già quando giocava con l'Empoli, ma era stato poi il Torino ad aggiudicarselo.