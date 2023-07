Proprio mentre Kim Min-jae stava facendo le visite mediche per conto del Bayern Monaco, il duo di direttori sportivi in pectore - Maurizio Micheli e Leonardo Mantovani - stilava la lista di preferenze per il mercato in entrata del Napoli che naturalmente dovrà essere avallata, approvata e firmata da Aurelio De Laurentiis.

Non è un caso che in cima alle priorità del club azzurro ci sia un difensore centrale. Il patron della Filmauro proverà a consegnare a Garcia un nuovo colosso del pacchetto arretrato che possa non far rimpiangere il sudcoreano ormai trasferitosi in Baviera (oggi il giocatore potrebbe essere ufficializzato dietro il pagamento della clausola da 58 milioni al Napoli). Possibilmente anche prima della partenza per il ritiro di Dimaro. Lo scouting azzurro è alle prese con relazioni, video, analisi e valutazioni (anche di natura economica) per orientarsi sulla scelta migliore. Sul taccuino dei diesse c'è sempre Giorgio Scalvini dell'Atalanta, ma il Napoli non intende partecipare ad un'asta per il giovane nazionale U-21. La Dea infatti ha alzato il tiro, arrivando a chiedere fino a 50 milioni di euro per il cartellino di uno dei suoi tanti prodotti del settore giovanile. Trattativa in stand-by. Prende corpo invece la pista per Maximilian Kilman, 26enne roccioso ed esperto centrale difensivo del Wolverhampton. Gli inglesi chiedono 40 milioni per Kilman, ma la cifra sembra «trattabile». Il Napoli sta sondando il terreno e la forbice tra domanda ed offerta non è poi così ampia. In alternativa ci sono sempre Robin Le Normand (Real Sociedad) ed Armel Bella-Kotchap (Southampton). Nel primo caso, l'ostacolo principale è la clausola rescissoria che nella migliore delle ipotesi costerebbe agli azzurri comunque 40 milioni. Nel caso del giovane Bella-Kotchap (21 anni), invece, si tratterebbe di una scommessa a cifre più abbordabili (poco più di 20 milioni di euro per il suo approodo a Napoli). Staremo a vedere. L'impressione è che la fumata bianca non tarderà ad arrivare.

Il club azzurro è in attesa di sviluppi sulla telenovela Osimhen. De Laurentiis pare abbia fatto una nuova offerta per blindare l'attaccante nigeriano: si tratta sulla base di un rinnovo fino al 2027 (sette milioni netti a stagione escluso bonus ed una clausola rescissoria tutta da definire). A breve, il patron azzurro potrebbe trovarsi a gestire anche il capitolo uscite, relativamente «forzate». È il caso di Lozano, tentato dagli Emirati arabi e con il sogno della Premier. Il messicano ha un contratto importante (4,5 milioni a stagione fino al 2024) e probabilmente ha anche capito che il Napoli non intende rinnovare a quelle cifre. Non è escluso che possa fare anche delle valutazioni con calcolatrice alla mano. Discorso più delicato per Matteo Politano. Il giocatore (ha ancora due anni di contratto) piace alla Lazio ma vorrebbe proseguire la sua avventura in azzurro. Il suo entourage spinge per un prolungamento del contratto con ritocco dell'ingaggio. Si vedrà. Il Napoli, in ogni caso, ha già pronte le contromosse. Nel mirino del club azzurro è in grande ascesa lo spagnolo Adama Traorè, 27 anni, svincolatosi dal Wolverhampton. Sulle sue tracce, complice la condizione di svincolato di lusso, si sono messi in fila parecchi club tra cui anche il Milan. L'alternativa (costosa) porta al giovane danese, Jesper Lindstrom (23 anni) dell'Eintracht Francoforte. Si guarda anche al mercato italiano con il focus su Riccardo Orsolini del Bologna. A centrocampo, invece, l'operazione Lopez ha subito una frenata (la richiesta del Sassuolo per il momento è giudicata eccessiva). Praticabili le piste Castrovilli (Fiorentina) e quella del giovane Prati della Spal.