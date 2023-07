Kvaratskhelia, retroscena Inter: «Incontro con l'agente, ma non era funzionale»

Il nome di Khvicha Kvaratskhelia oggi è conosciuto in tutto il mondo, dopo una stagione da urlo con il Napoli in Serie A e lo scudetto vinto. «Ma Kvaratskhelia non è spuntato dal nulla. Nei nostri taccuini era già ritenuto importante, non lo abbiamo preso però perché non funzionale al nostro sistema di gioco. Lo so per certo perché c’erano diversi discorsi aperti su di lui e io stesso incontrai l’agente. Ma se giochi 3-5-2 come fa Simone Inzaghi fai fatica a collocarlo» le parole di Piero Ausilio, dirigente dell'Inter che ha parlato del georgiano oggi in azzurro.

Un calciatore già seguito dai top club mondiali prima di arrivare a Napoli: «Lo conoscevamo già, così come anche Roma o Juventus che per motivi di modulo potevano prenderlo» ha continuato Ausilio all’evento “Sport e musica nell'era della performance. Basta ancora il solo talento?” «Il Napoli ha approfittato di un'ottima situazione e sono stati veramente bravi, quando si fanno scelte di questo tipo ci vuole coraggio perché non era un giocatore affermato, ma neanche uno sconosciuto».