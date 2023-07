Non c'è soltanto il mercato dei calciatori per il Napoli, ma anche un casting per la nuova figura del direttore sportivo lasciata vacante dopo l'addio di Cristiano Giuntoli. Il club azzurro deve comunicare il nome del nuovo responsabile dell'area tecnica entro la fine di luglio. A norma di regolamento, infatti, tutti le squadre che partecipano alle competizioni Uefa hanno 30 giorni di tempo dal momento in cui la casella diventa vacante (come nel caso del Napoli). Altro discorso, invece, per le squadre che non sono impegnate nelle coppe per cui la dead line è il 15 settembre. Considerando che la risoluzione consensuale con Giuntoli è stata firmata il 30 giugno scorso, i conti sono presto fatti. Fin qui le norme, i regolamenti e le carte federali. Altro discorso sarà capire a chi affidare il compito di direttore sportivo del Napoli. Per il momento, il duo composto da Leonardo Micheli e Maurizio Mantovani ha raccolto il testimone e non è escluso che si vada avanti con loro (entrambi hanno il patentino di direttore sportivo, così come tanti altri nell'organigramma azzurro tra cui il sempreverde Alberto Vallefuoco e Davide Iorio). Nei giorni scorsi, pare siano stati fatti sondaggi anche con Frederic Massara (ex diesse del Milan dello scudetto), ma l'impressione è che De Laurentiis per il momento intenda dare fiducia ai due talent scout che ebbero il merito – tra i tanti – di scoprire Marek Hamsik.

Per rimanere in tema di nuovi incarichi, il vuoto lasciato da Alessandro Formisano dopo 17 anni nel Napoli (era Head of Operations, Sales & Marketing) sarà ricoperto ad interim da un trio di dirigenti azzurri. Gianluca Baiesi si occuperà dello stadio Maradona. Il responsabile commerciale per l'estero Tommaso Bianchini ricoprirà la stessa carica a livello nazionale, mentre Fabrizio Versiero sarà il referente su Castel Volturno.