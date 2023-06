Presentato il 3 x 3 Italia Street circuit: ecco l'arena del basket a Rotonda Diaz

È partita stamani da Napoli la terza edizione dell’Estathé 3×3 Italia Streetbasket Circuit, il circuito dedicato all’attività 3×3 Open, maschile e femminile, organizzato dalla Federazione Italiana Pallacanestro in collaborazione con Master Group Sport.

Alla rotonda Diaz, alla presenza del Segretario Generale della FIP, Maurizio Bertea, dell’Assessora allo Sport e alle Pari Opportunità del Comune di Napoli, Emanuela Ferrante, del Presidente FIP Campania, Antonio Caliendo, del Direttore Generale di Mastergroup Sport, Antonio Santamaria, del Direttore Marketing di Ferrero Beverage Division, Massimo Voghera, del Presidente del Napoli Basket, Federico Grassi, della giocatrice campione d’Italia 3x3 2020/2021, Sara Bocchetti e dell’autore dell’”Almanacco 3x3 Italia 2023”, Marco Munno, è stato presentato il programma di una manifestazione tra le più importanti dell’estate, che allo sport e al sano agonismo aggiunge tanto divertimento e intrattenimento attraverso l’organizzazione di numerosi eventi per i giovani. I tornei del circuito sono stati suddivisi, in base alla loro importanza, in quattro fasce: Master, Top, Classic e Basic. Ogni torneo permetterà di acquisire punti validi per il ranking FIBA e costituirà una tappa per la qualificazione alle Finals.

«Siamo molto felici e soddisfatti – ha spiegato il Presidente del Comitato Regionale FIP Campania, Antonio Caliendo – che l’Estathé 3x3 Italia Streetbasket quest’anno parta da Napoli, in quanto rappresenta un riconoscimento importante per l’intero movimento cestistico campano, che è in costante crescita.

La stagione che sta per concludersi è stata ricca di eventi, che hanno coinvolto un gran numero di giovani in tutta la regione. A breve avremo anche il Jamboree, una delle manifestazioni più importanti nel panorama del minibasket nazionale. La Campania, come sempre, si farà trovare pronta a quest’appuntamento, che sarà un successo nonché una grande occasione di gioia e divertimento per tantissimi ragazzi”.

Nella scorsa edizione, quella del 2022, il successo dell’Estathé 3x3 Italia Streetbasket Circuit è stato straordinario, con la manifestazione che ha toccato oltre 50 piazze, con circa 2000 match disputati. Gli atleti in gara sono stati 5200 e nelle 16 regioni coinvolte dall’evento sono approdate oltre 80000 persone. Una dimostrazione, questa, della costante crescita che negli anni ha registrato la disciplina.