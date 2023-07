Napoli, tre azzurri nella classifica dei 100 calciatori più costosi al mondo

Tre calciatori del Napoli tra i primi 100 giocatori più costosi al mondo.

L'ultimo studio arriva direttamente dal portale specializzato Transfermarkt: al quarto posto della particolare classifica c'è ovviamente Victor Osimhen, valutato 120 milioni di euro. Davanti al nigeriano del Napoli ci sono pochissime stelle: Halaand e Mbappé (180 mln), così come Vinicius (150 mln). Poi Osimhen insieme a Saka e Bellingham, appaiati in graduatoria con lo stesso valore economico.

Non solo Victor però a portare alto il nome di Napoli: al 18esimo posto troviamo anche Khvicha Kvaratskhelia: dopo appena una stagione in A, il valore del georgiano azzurro è schizzato a 85 milioni di euro, una cifra record in Europa.

Accanto a Kvara, anche un altro calciatore azzurro che è pronto già a lasciare Napoli: si tratta di Kim Min-Jae, il difensore sudcoreano che vale 60 milioni (58esimo posto), in buona compagnia in classifica appaiato a Mount e Julian Alvarez.