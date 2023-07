Meret all'Inter, l'agente non chiude: «Dipenderà da Onana»

L'Inter è pronta a salutare André Onana, il portiere camerunese che può lasciare la Serie A dopo appena un anno. E con l'estremo difensore pronto a salutare per il Manchester United, i nerazzurri di Inzaghi andrebbero a valutare diversi profili, tra cui quello di Alex Meret, portiere del Napoli fresco di scudetto con gli azzurri.

«Ma non ne abbiamo mai parlato, anche perché Onana è ancora lì con loro» le parole di Andrea Pastorello, agente del portiere azzurro oggi presente per altre trattative nella sede dei nerazzurri. «Penso che dipenderà dalla partenza di Onana» ha concluso Pastorello all'uscita dall'incontro non chiudendo all'eventuale interessamento.