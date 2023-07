La priorità è il difensore centrale, ma nessuna asta per il sostituto di Kim. Scalvini dell'Atalanta, Kilman (Wolverhampton) e Le Normand (Real Sociedad) restano i nomi cerchiati in rosso dai talent scout azzurri. Per il primo, la Dea continua a chiedere la luna 50 milioni di euro) che il Napoli non è disposto a sganciare. Nel caso di Kilman c'è ancora una distanza tra le parti oltre all'interesse di altri club di Premier (Tottenham su tutti). Alla fine potrebbe spuntarla Le Normand per cui gli azzurri dovrebbero pagare una clausola di circa 40 milioni di euro.

A centrocampo, invece, il Napoli cerca dei gregari di lusso che possano dare il cambio ai potenziali titolari. Si allontana Maxime Lopez (troppa distanza tra domanda e offerta con il Sassuolo) e si infittiscono i rapporti per Gaetano Castrovilli (26 anni) della Fiorentina. Il polivalente centrocampista viola ha il contratto a scadenza (2024) ed il Napoli di Garcia potrebbe approfittarne, complice la richiesta di un adeguamento dell'ingaggio del suo agente in corrispondenza di un prolungamento dell'accordo. Le cifre richieste (circa 2,5 milioni a stagione) rientrano nei salary cap fissato da De Laurentiis. Prima però bisognerà trattare con la Viola con cui i rapporti sono più che cordiali.