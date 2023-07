Frosinone-Napoli, la carica dei ciociari: «Saremo pronti per i campioni d'Italia»

Il nuovo calendario di Serie A metterà subito di fronte Frosinone e Napoli. I campioni d'Italia in carica partono in casa della neopromossa gialloblu: «È un sollecito in più a farci trovare pronti, sarà un impegno sicuramente improbo per il Frosinone ma se non dovessimo essere pronti al massimo delle nostre possibilità, potrebbe rivelarsi insormontabile» le parole di Maurizio Stirpe, presidente del club appena ritornato in Serie A.

L'obiettivo è garantirsi la salvezza dopo l'ultima volta in massima serie: «Secondo me il Frosinone ha un percorso davanti a sé ben definito, che non potrà essere modificato o condizionato. Tutte le nostre componenti dovranno trovare, e quindi far emergere, quel ‘quid’ in più necessario ad affrontare una competizione durissima e che lo è solitamente ancora di più per le neopromosse» ha concluso il patron ciociaro ai microfoni del sito ufficiale.