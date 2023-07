Napoli-Sampdoria con la grande festa è già alle spalle. È tempo di pensare alla stagione che verrà. Il Napoli, campione d'Italia parte subito con una trasferta. Gli azzurri inizieranno il loro campionato nel weekend del 19-20 agosto andando a fare visita al Frosinone neopromosso. Due squadre che hanno cambiato allenatore: a Napoli è arrivato Rudi Garcia, a Frosinone Di Francesco (scelto dal direttore Guido Angelozzi).

APPROFONDIMENTI Da Traorè e Orsolini: così il Napoli mette le ali Spoiler della nuova maglia: scollo a V e bordo tricolore Pax tra napoletani e salernitani: dopo Iervolino adesso tocca ad Adl

Partenza apparentemente soft per gli azzurri che poi avranno due turni casalinghi di fila con Sassuolo e Lazio. Già alla terza di campionato il primo big match per il Napoli che riceve Sarri e i biancocelesti, arrivati secondi lo scorso anno. Per un'altra sfida al vertice, poi, bisognerà aspettare la decima giornata (in programma il 29 ottobre) quando al Maradona arriverà il Milan. Ciclo di ferro per gli azzurri tra novembre e dicembre: Atalanta-Napoli (26 novembre), Napoli-Inter (3 dicembre), Juventus-Napoli (10 dicembre), Roma-Napoli (23 dicembre), una dopo l'altra con l'unica boccata di ossigeno di Napoli-Cagliari tra le due trasferte di Torino e Roma. Nel girone di ritorno le partite non saranno a specchio, quindi il calendario sarà diverso rispetto all'andata. Caso del destino: il 5 maggio è in programma Udinese-Napoli, ovvero il replay della partita scudetto 2022-23. Mentre il Napoli chiuderà la sua stagione al Maradona ricevendo il Lecce. Ciclo difficile per gli azzurri tra gennaio e febbraio, periodo in cui si giocherà la Coppa d'Africa che terrà lontano da Napoli Anguissa e Osimhen. In quel periodo sono in programma le trasferte di Roma con la Lazio e quella di Torino con il Toro, ma è a rischio anche la sfida di San Siro con il Milan qualora gli azzurri impegnati con le rispettive nazionali dovessero arrivare in finale. C'è il capitolo Champions, perché (almeno fino a dicembre) il Napoli sarà impegnato in Europa. Genoa-Napoli e Bologna-Napoli saranno intervallate dal primo turno del girone di Champions mentre a cavallo del terzo turno del gruppo preliminare il Napoli sarà impegnato prima a Verona e poi riceverà il Milan. Il turno più impegnativo sarà quello di fine novembre: Atalanta-Napoli e Napoli-Inter saranno intervallate dal quinto turno di Champions, mentre prima dell'ultima gara del girone gli azzurri saranno impegnati a Torino contro la Juventus.

«Sapevamo che avremmo iniziato fuori casa e dal sorteggio è uscito il Frosinone che ha disputato un eccellente torneo di serie B meritando la promozione», ha commentato tramite i canali ufficiali del Napoli il nuovo allenatore Rudi Garcia. «Nel complesso sappiamo che nel campionato di serie A non ci sono partite facili, vista la qualità del calcio italiano. Di positivo c'è che dopo le sfide di Champions League, cinque volte su sei, giochiamo in casa ed è importante considerando che una gara di Champions League comporta sempre un notevole dispendio energetico».

Il primo derby campano si giocherà all'Arechi: Salernitana-Napoli in programma all'undicesima giornata (5 novembre). Mentre il match al Maradona è previsto in occasione della prima di ritorno, il 14 gennaio. Il Napoli dovrà recuperare la gara del 7 gennaio (Torino-Napoli) perché in quei giorni sarà impegnato nella Supercoppa italiana in Arabia che quest'anno si gioca tra il 4 e l'8 gennaio con l'introduzione di semifinali (Napoli-Fiorentina e Inter-Lazio) e finale.

Buone notizie per il Napoli di Garcia che ha vinto tutte le ultime sei partite alla prima giornata di Serie A e si tratta già di una striscia record. Il Napoli è imbattuto all'esordio stagionale di Serie A contro squadre neopromosse (13 vittorie, 4 pareggi): ultima volta il 2-0 contro il Venezia nell'agosto 2021. Peraltro quella tra Roma e Salernitana è l'unica sfida che si ripete alla prima giornata sia nel 2022-23 che nel 2023-24: la scorsa stagione si giocò all'Arechi il 14 agosto e si concluse con la vittoria dei giallorossi per 1-0, rete di Cristante.