Senza ali non si vola. Sopratutto se intendi giocare con il tridente (tra i denti) per difendere lo scudetto e magari tentare l'assalto alla prossima Champions. Lo sa bene il Napoli che proverà a non farsi trovare spiazzato dalle eventuali partenze di alcuni dei suoi giocatori di fascia (e non solo). Anzi. De Laurentiis, nonostante sia preso dalla lunga trattativa per Osimhen, ha già opzionato alcuni profili per spiccare il volo. Nel mirino del Napoli il giovane Orsonili del Bologna, il polivalente Lindstrom dell'Eintracht Francoforte e l'esperto Adama Traorè, svincolatosi dal Wolverhampton. Per tutti c'è concorrenza. Molto dipenderà anche dalla partenza di alcuni azzurri che sembrano avere la valigia dietro l'angolo.

APPROFONDIMENTI Ancelotti sarà il ct del Brasile dal 2024, ora è ufficiale: il tecnico guiderà ancora un anno il Real Madrid

Da tempo, infatti, Lozano e Politano sono in predicato di accasarsi altrove. Stesso discorso anche per Zielinski (sebbene nel caso del polacco parliamo di una mezzala offensiva). Per tutti si tratta principalmente di questioni contrattuali piuttosto che di un mancato gradimento della piazza. Ci mancherebbe. Lozano e Zielinski andranno a scadenza (2024), Politano quasi (2025) e sono tentati altrove dalle sirene degli emirati arabi o dai sogni della Premier (come nel caso del Chucky), oppure da vecchi (o mancati) mentori. È il caso di Politano e Zielinski finiti nei radar della Lazio di Maurizio Sarri.

Il «comandante» ha da tempo espresso gradimento per entrambi e vorrebbe averli nella capitale (per il polacco si tratterebbe di un ritorno a casa Sarri dopo le esperienze condivise ad Empoli e a Napoli) visto che dovrà affrontare la Champions. In tempi non sospetti alcuni emissari del club biancoceleste sono stati intercettati a Napoli. Per il momento si tratta di sondaggi esplorativi, sopratutto per quanto riguarda Politano (Zielinski piace anche alla Juve) che attende lumi dal Napoli in merito ad un eventuale rinnovo. È chiaro che si tratta di una partita a scacchi in cui nessuno - tra De Laurentiis e Lotito - intende fare la prima mossa. Napoli e Lazio hanno messo comunque gli occhi su Riccardo Orsolini (97) del Bologna. L'esterno offensivo rossoblù, 11 reti e 4 assist quest'anno in Emilia, è stato valutato 15 milioni di euro dal club felsineo. Più alta, invece, la valutazione dell'Eintracht per il gioiellino danese Jesper Lindstrom (che può giocare anche da rifinitore), valutato circa 35 milioni di euro. Sul 23enne talento scandinavo, che intende ancora giocare nella coppa dalle grandi orecchie, si sono fiondati anche il Newcastle ed il Milan. Non solo. Il diavolo ci ha messo la coda ed è sulle tracce di un altro obiettivo azzurro per la fascia: si tratta del 27enne spagnolo Adama Traorè che si è svincolato dal Wolverhampton. Staremo a vedere.

Potrebbe essere una lunga telenovela estiva, invece, quella relativa a. Il centravanti nigeriano è uno degli attaccanti più contesi di tutta Europa. Adl dal canto suo sta facendo il possibile per trattenerlo e blindarlo, proponendogli un prolungamento per altri due anni del contratto (attualmente scade nel 2025) con tanto di adeguamento economico. Dopo un primo incontro ed una prima offerta (6 milioni a stagione più bonus) che non aveva sortito grossi sussulti pare che il Napoli sia disposto ad un ulteriore sacrificio, spingendosi fino a 7 milioni escluso bonus ed aprendo anche ad una possibile clausola rescissoria che garantirebbe l'attaccante. A centrocampo resta vivo l'interesse perdella Salernitana, sebbene il club granata lo abbia giudicato incedibile. Si battono le piste Castrovilli in uscita dalla Fiorentina, Nandez del Cagliari e l'enfant prodige della Spal, Matteo Prati.