Napoli-Nandez, il retroscena: «Giuntoli ce l'ha chiesto anche l'anno scorso»

Il Napoli torna su Naithan Nandez? La promozione del Cagliari ha riportato il centrocampista uruguaiano in Serie A, di nuovo accostato agli azzurri. «Giuntoli lo voleva sempre in prestito, ma noi volevamo venderlo a titolo definitivo: anche la scorsa stagione il Napoli ce l’ha chiesto, ma il calciatore non era interessato a partire a titolo temporaneo» il retroscena svelato da Stefano Capozucca, ex direttore sportivo dei sardi che ha confermato le volontà azzurre.

«Nandez per me è un giocatore da Napoli, sono legato a lui: è uno che dà tutto, è il famoso jolly che ogni allenatore dovrebbe avere in squadra, può fare l’esterno come la mezz’ala, anche il trequartista» ha continuato a Radio Kiss Kiss. «È un generoso in mezzo al campo, un allenatore vorrebbe sempre avere uno come lui in mezzo al campo, che sia da far partire titolare o da far subentrare a match in corso».