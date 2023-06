Maxime Lopez al Napoli? Fu lanciato da Rudi Garcia

Tre stagioni insieme e ora il sogno di riabbracciarsi a Napoli? Maxime Lopez è uno dei calciatori più apprezzati da Rudi Garcia: non che ci fosse bisogno dell'allenatore francese, in realtà, visto che il club azzurro segue il centrocampista da tempo, ma l'arrivo dell'ex Roma e Marsiglia ha di certo proiettato in modo diverso le voglie di mercato per una mediana che vedrà grandi cambiamenti il prossimo anno.

Arrivato in Italia con le stigmate del predestinato, Lopez al Sassuolo ha fatto vedere cose importanti alternate a momenti di discontinuità. Ma secondo Footmercato questa è l'estate giusta per il Napoli se vuole affondare il colpo: il centrocampista francese costa almeno 20 milioni, nell'ultimo anno ha messo insieme 30 presenze in Serie A e sembra essere alternativa ideale a Lobotka. Ma acquistare dal Sassuolo non è mai facile per gli azzurri, bottega cara se ce n'è una in Italia.