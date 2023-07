Maxime Lopez è in vendita, il Sassuolo ammette: «Vuole andare via»

Rudi Garcia ha negato durante il ritiro di Dimaro: «No, Maxime Lopez non è un affare che ci interessa» le parole dell'allenatore francese che si era ritrovato a commentare il mercato azzurro. Ora, però, il centrocampista che ha già allenato prima in carriera si ritrova con la valigia alla porta al Sassuolo.

«Maxime Lopez ha espresso il desiderio di andare via e non continuare con noi. Se ci saranno opportunità e società pronte a soddisfare i nostri desideri economici noi non lo tratterremo», ha spiegato il dirigente neroverde Giovanni Carnevali a Rai Sport. «Vogliamo solo giocatori che abbiano voglia e passione per giocare con la maglia neroverde. Chi non ha questa voglia è meglio che si faccia da parte, ma non è un discorso rivolto solo a lui. Devono esserci le opportunità giuste, altrimenti io tengo sempre dei posti liberi in tribuna accanto a me, possono venire lì e spiegarmi il gioco del calcio».