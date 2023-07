Zielinski, Lotito a valanga: «Non vuole venire, Sarri s'è fissato»

Claudio Lotito parla ancora di Piotr Zielinski. Il polacco in scadenza con il Napoli nel 2024 è ancora un obiettivo della Lazio? No, secondo il patron biancoceleste. Ma «...Sarri si è fissato con Ricci e Zielinski, facendo lievitare il prezzo per uno a scadenza che neanche vuole venire alla Lazio» ha spiegato il presidente del club romano ai tifosi direttamente dal ritiro di Auronzo di Cadore.

L'ex allenatore napoletano spera ancora di poter avere Zielinski alla Lazio il prossimo anno, in sostituzione di Milinkovic-Savic, partito con destinazione Arabia. Tra gli obiettivi dei biancocelesti ci sarebbe anche Mario Rui: la Lazio ha provato l'approccio con l'agente del calciatore portoghese, ma Mario sembra a un passo dal rinnovo con il Napoli.