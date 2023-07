Napoli, Elmas indica la strada: «Possiamo vincere un altro scudetto»

«Quella di stasera sarà una partita buona per la nostra preparazione. Li conosco a causa del terremoto, hanno perso anche un giocatore. Sarà bello poter giocare con loro». Un passato in Turchia per Eljif Elmas, che stasera in campo in amichevole troverà un pezzetto del suo passato da calciatore «Solo Kim è andato via, mentre tutti gli altri sono rimasti qui. Sappiamo di essere campioni d'Italia e sapremo come giocare, in campionato ma anche in amichevole. Ora è grande la responsabilità, perché dobbiamo cercare anche in questa stagione di fare del nostro meglio. Credo che possiamo ripeterci».

«Garcia è un bravo allenatore come ha già dimostrato alla Roma, in Francia vincendo scudetti e giocando una semifinale con il Lione. Sarà un esempio per tutti noi. Mi sta aiutando a crescere. In bocca al lupo» ha continuato ai microfoni di Sky Sport «Ancora non ho parlato con lui della mia posizione in campo.

Vediamo, deciderà sicuramente Garcia perché tutti quelli che ho avuto mi hanno sempre schierato ovunque. Vediamo lui dove mi schiererà».