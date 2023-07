Maxime Lopez al Napoli, il Sassuolo apre: «Ma servono offerte interessanti»

Il Sassuolo conferma le voglie di mercato del Napoli di Rudi Garcia: sul taccuino dei calciatori più seguiti anche Maxime Lopez, pupillo dell'allenatore francese che negli ultimi anni ha fatto bene in neroverde: «È stato richiesto anche dal Napoli, così come piace a tante squadre: per noi è uno dei giocatori più forti in rosa, vediamo se riusciremo ad accontentarlo visto che ha ambizioni importanti» ha spiegato Giovanni Carnevali all'inaugurazione ufficiale del calciomercato.

Una trattativa sull'asse Napoli-Sassuolo già proficuo un anno fa. «Lopez ha richieste ma vale lo stesso discorso fatto per Frattesi. Servono delle opportunità interessanti per tutti, non solo per il giocatore» ha spiegato Carnevali. Mancano, quindi, offerte impossibili da rifiutare: «È vero che spesso il calciatore decide ma fa sempre parte di un club e tutte le parti in causa devono avere soddisfazione quando si chiude una trattativa».