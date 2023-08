Napoli-Sassuolo raccontata... dai meme: Meret come Bernie Sanders, il mistero del labiale di Lopez

Il Napoli torna a giocare davanti al proprio pubblico dopo un sacco di tempo e ovviamente vince perchè nel frattempo gli azzurri si saranno pure dimenticati come si perde una partita (toccate ferro). Dopo il Frosinone battuto anche il Sassuolo, grazie al rigore di Osimhen e il solito sontuoso Di Lorenzo (fai di noi quello che vuoi), ma come avrete capito qua non si fanno noiose analisi tattiche: vediamo invece che cosa ci regalano questa volta i meravigliosi mematori del mondo dei social.