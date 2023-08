Specchio, specchio delle mie brame, chi è il più bello del reame? Sei tu, caro Napoli. Anche se quei continui fraseggi, quel voler gestire sempre con eleganza il pallone, ricordano che chi troppo della sua beltà si fida, rischia poi la beffa. Meno male, non è arrivata. La partita va però chiusa prima e invece il Napoli la tiene troppo spesso in bilico nel risultato, anche in 11 contro 10. Con Osimhen in campo, un errore lasciare a Raspadori il secondo rigore. Ci pensa Di Lorenzo a evitare sorprese.