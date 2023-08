Napoli-Sassuolo 2-0, gol di Osimhen e Di Lorenzo e azzurri in testa a punteggio pieno

Un gol per tempo: il solito Osimhen e la frecciarossa Di Lorenzo decidono il match al Maradona tra Napoli e Sassuolo. I campioni d'Italia centrano la seconda vittoria consecutiva in altrettante partite di campionato, raggiungono il Milan (ed il Verona) in vetta a punteggio pieno e Osimhen risponde a Giroud (tre gol a testa per i due centravanti).

Tutto facile per i campioni d'Italia all'esordio sotto i riflettori del Maradona.

Se a questo si aggiunge che il Sassuolo è rimasto in dieci a inizio ripresa (rosso diretto a Lopez) il quadro è completo. C'era curiosità per vedere all'opera gli azzurri di Garcia davanti al proprio pubblico. Gli azzurri hanno mostrato una manovra avvolgente, una forza sulle fasce impressionate (sopratutto sulla destra con Di Lorenzo e Politano), facendo anche tanta densità in mezzo al campo. C'è di più. Questo Napoli sta pian piano assimilando gli schemi del tecnico francese e sembra in grado di poter essere camaleontico a seconda delle esigenze.

Il tecnico francese, preferisce far partire dalla panchina Kvaratskhelia, confermando per 10 undicesimi la squadra corsara a Frosinone. Di Lorenzo e Politano s’intendono alla perfezione e proprio un’azione dell’attaccante porta al rigore (steso da Boloca) che indirizza il match. L’arbitro inizialmente lascia proseguire, ma il Var lo richiama e poi indica il dischetto. Dagli undici metri si presenta Osimhen (16’) che non sbaglia.

Il Napoli amministra anche se talvolta appare un tantino lezioso in fase offensiva. Nella ripresa Osimhen sfiora il raddoppio prima che Maxime Lopez decida di fare un cadeau ai campioni d’Italia. Il playmaker si fa espellere dopo avere detto qualche parola di troppo al direttore di gara.

A quel punto, il Napoli gioca sul velluto e si permette anche il lusso di fallire un altro rigore al quarto d’ora della ripresa (fallo di mano in area di Toljan) con Raspadori che spara alle stelle. Entra Kvara e veste subito i panni dell’assistman. Il georgiano ubriaca un paio di avversari e trova un’imbucata vincente che Di Lorenzo trasforma in oro colato (19’).