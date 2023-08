di ​Guido Trombetti e Vincenzo Vespri

Vogliamo qui intrattenerci con alcune considerazioni sulle valutazioni Invalsi. Secondo i dati invalsi in certe regioni del sud, gli studenti delle scuole secondarie inferiori capaci di capire un testo scritto sono appena il cinquanta per cento. La dispersione implicita (ossia la quota di studenti che pur completando il ciclo degli studi, non ha le competenze minime) si attesta all’otto per cento. Ma serve l’Invalsi? Torniamo...