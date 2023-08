Napoli-Sassuolo 2-0, Rrahmani lancia Natan: «Spero sia pronto presto»

Tra gli inamovibili di Rudi Garcia anche Amir Rrahmani, protagonista oggi nella vittoria contro il Sassuolo: «Vogliamo continuare così ma sarà dura perchè il campionato è lungo e le altre squadre hanno fatto buoni acquisti».

Il tricolore responsabilizza gli azzurri. «Noi siamo campioni d’Italia e abbiamo preso un nuovo difensore al posto di Kim. Consiglio a Natan? Non glieli do in pubblico ma in privato. È giovane, spero che sarà pronto il più presto possibile perchè abbiamo bisogno di tutti», ha detto Rrahmani a Sky Sport.