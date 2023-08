​​Napoli-Sassuolo, l'analisi ignorante: Kvara regala magie, Raspadori omaggia Zaza

Gol fatti: due. Percepiti: otto

Il Napoli CAMPIONE D’ITALIA torna col tricolore in petto (rileggetelo lentamente, non vi pare poetico?) dinanzi al suo pubblico

Torniamo a casa e la prima cosa che possiamo notare è che al Maradona non ci sono più le reti bianco e azzurre e nemmeno l’inno della serie A

Aurelione bricconcello, dì la verità, lo hai fatto togliere apposta, in un atto di rappresaglia contro Gravina, eh?

Pronti-via, neanche 50 secondi e subito una grande occasione per gli azzurri: Osi pesca Raspadori che calcia a botta sicura

PALO PALO PALO. Mi sembrava ci mancasse qualcosa in questo campionato.

Contatto in area tra Osi e Tressoldi ma Rocchi è stato chiaro: quest’anno, niente rigorini. A meno di non essere il Milan

Altro episodio: Politano SPRANGATO da Boloca, Giua fa cenno ancora di proseguire! MA COSA CAZ….

Insomma cosa deve succedere per darci un rigore? Tentato omicidio?!?

Per fortuna al Var c’è il giusto tra i giusti, il raddrizzatore di torti (arbitrali) il nostro CHIFFIIIIIIIIIII

Che induce Giua a tornare sui suoi passi. Rivista al Var. RIGORE! Assa fa

Cioè se non ce lo fischiavano questo, veramente era da prendere tutta la serie A e venderla agli Sceicchi. Anzi, REGALARGLIELA, perché è vero che questi so abituati a buttare i soldi, ma pure loro teneno ‘na dignità.

Dal dischetto va OSIMAEEEEEEEEEEEEEEEEEEE che di giustezza SPIAZZA Consigli CAPEFRITTATAAAAAAAAAAAAA. 1-0

E bello anche l’effetto strobo PSICOEPILETTICO. Ma dove stiamo giocando, all’Arenile?

Dopo il vantaggio, il Napoli riparte con più arraggia di prima.

J Di Lo è scatenato: fa difesa, attacco, raccordo e se necessario, stasera guida pure il pullman.

Zielinski sta in modalità: «Neh, ma chi è stu Gabri Veiga r’’o saciccio?»

Intanto, in panchina, Kvara si scaccola con olimpica serenità

In pratica, l’unica differenza rispetto allo scorso anno, sin qui, è Anguissa che sta giocando senza fasciatura alla mano

Un colpo di testa a testa (promemoria: comprare dizionario dei sinonimi) di Anguissa e Tressoldi e si va al riposo sull’1-0

Sintesi di questo primo tempo: SIAMO NOI, SIAMO NOI I CAMPIONI DELL’ITALIA SIAMO NOOOOI

Ripresa. Cross da destra, testa Osimhen e la notizia - signori - è che manda a lato. Errore non da lui

Politano sgasa e pare Robben. Peccato, che al momento del tiro, gli venga l’Insignite. CURVAGGIRO (o giro in curva, boh?)

Anguissa, che in antico Swahili credo significhi: “Dio del calcio” sradica l’ennesima palla, parte coast to coast, serve OSIIII. A lato.

Intanto, Maxime Lopez non sa più cosa fare per farsi acquistare dal Napoli e così mette le mamme in mezzo con il permalosissimo Giua (quello che disse a Kalidou: «Mi devi rispettare», ve lo ricordate?). Rosso diretto. Neroverdi in dieci.

Napoli che ora straripa a prova a chiuderla.

Botta di Raspadori, Consigli respinge

Poi ZIELUUUU dal limite, alto di poco. Che spettacolo, questa squadra. Tutto di prima.

SI MA SEGNiAMO CHIUDIAMOLA MANNAGGIA TUTTE LE COSE

Mano galeotta in area. Altro RIGORE. Un po' dubbio questo. Per onestà, diciamolo

Sul dischetto va Raspadori, rincorsa che è chiaramente un omaggio a Simone Zaza. Tiro.

ALLE ORTICHE

Vabbè dai, Jack, non fa niente, diciamo pure che era un rigore dubbio e non ne volevamo approfittare, va bene? Mannaggia San Pinamonti, protettore dei rigoristi tonti.

Intanto è entrato Kvara, che ci mette trenta secondi e il PRIMO pallone toccato per comporre un SONETTO, manda la difesa del Sassuolo a prendere la pensione e serve DI LORENZOOOO

J-DI LO

CAPITANOOO, IL MIO CUORE È TUO. 2-0

Non c’è più storia. Il finale si segnala per i tentativi di Jack di segnare, che finiscono un po' come me quando provo a fare la dieta: un fallimento

Dato che non è stato proprio menzionato, segnaliamo che oggi c’era pure Meret, con la divisa del Chievo (?) e i guanti rubati al Gabibbo.

Finisce 2-0. Naturalmente alla fine del calciomercato noi ci saremo indeboliti, tutto il resto del mondo viceversa si sarà rinforzato e finiremo VENTIQUATTRESIMI ma fintanto che ciò non accadrà voi

SALUTATE I CAMPIONI D’ITALIA

Vado a spiegare ad Al Thani qual è il punto debole di Adl quello che veramente se glielo prendete lo mettete k.o. Lozano che per lui è come un figlio PRENDETELO SUBITO ve lo dice un amico, ciao