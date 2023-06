Neanche il tempo di aspettare l'ufficializzazione dell'addio di Kim Min-Jae (direzione Bayern Monaco), che il Napoli stringe per blindare la sua difesa. Tra i profili attenzioanti dal club azzurro spicca il giovane Scalvini, 19 anni, di proprietà dell’Atalanta, reduce dall'amara eliminazione all'Europeo U-21 con gli azzurrini. La Dea chiede una cifra importante per il suo gioiellino (circa 40 milioni di euro), il Napoli riflette e guarda anche oltre i confini nazionali. Tra i profili stranieri attenzionati da De Laurentiis ci sono sempre il giapponese Itakura, 26 anni, del Borussia Monchengladbach e lo slovacco Hancko del Feyenoord. Occhi puntati anche su Koch del Leeds e Le Normand della Real Sociedad.

Con l'Atalanta si potrebbe anche imbastire un'operazione multipla visto che il Napoli ha messo gli occhi da tempo su Koopmeiners, 25enne centrocampista olandese protagonista di una grande prima parte di stagione quest'anno in nerazzurro. E chissà che non possa tornare d'attualità anche il nome dell'ariete Holjund come alter ego di Osimhen (in caso di partenza del nigeriano Jonathan David del Lille resta comunque il primo della lista), sempre che non accetti le avances della Premier (c'è il Manchester United su di lui). Per la mediana trattativa in stand by con il francese Tousart dell’Hertha Berlino (Demme come contropartita tecnica pare non basti). Seguiti sempre gli spagnoli Gabri Veiga del Celta Vigo e Rodri Sanchez del Betis Siviglia.