È sulla bocca di tutti, è al centro del puzzle di mercato: se va via Dia, la Salernitana deve trovare sedici gol e sei assist senza svenarsi. Piace alla Fiorentina, piace al Milan, piace pure a chi non esce allo scoperto oggi, perché attende oltre il 20 luglio per disinnescare la clausola dei 25 milioni, offrirne meno ai granata e ingolosire giocatore e procuratore (nuovo agente, dunque ha interesse a movimentare le trattative). Iervolino e De Sanctis hanno già fatto l'abitudine al rischio di dover rinunciare dall'attaccante senegalese. Sousa un po' meno, ma proprio la Fiorentina potrebbe mettere in discesa la strada dei bomber ingaggiando Dia e poi lasciando via libera alla Salernitana su Nzola per il quale aveva un'opzione.

Allo stoccatore angolano, che lo Spezia valuta 13 milioni di euro, bisogna poi aggiungere un altro giocatore con il vizio del gol. De Sanctis ha visto all'opera Piroe dello Swansea e vuole strappare l'olandese proponendo l'obbligo di riscatto. Cerca la dilazione anche per Dovbyk del Dnipro. In alternativa c'è Vipotnik del Lubiana. Sono i profili più semplici da raggiungere. Tutti poi sabato sera hanno osservato lo svizzero Amdouni. Aveva già fatto gol all'Italia, nei quarti di finale ha tenuto a galla la sua Nazionale allungando ai supplementari la sfida alla Spagna poi persa. È un ottimo prospetto, lo tiene d'occhio anche la Lazio e non solo la Salernitana, ma il Basilea se lo fa pagare a peso d'oro. È la regola del mercato.

D'altra parte, neppure la Salernitana svende i giocatori che ritiene di alto rendimento. Sousa non ha inserito Pasquale Mazzocchi nella lista degli intoccabili, però è il capitano e un suo eventuale addio alla maglia granata dovrebbe avvenire solo dietro lauto compenso. Il primo passo - forse al momento l'unico, quello vero e concreto - lo ha fatto il Monza. Occhio, però, all'arrivo di Giuntoli alla Juventus: era un estimatore di Pako già da uomo mercato del Napoli. Alla Continassa chissà. Nel frattempo rischia di complicarsi la trattativa per il terzino Lund in granata. La Salernitana aveva individuato il bravo mancino danese dell'Hacken come alternativa a Bradaric ma può arrivare in prestito secco o con diritto di riscatto. Queste al momento sono le formule praticabili, fino a quando non ci saranno uscite (Sambia piace in Francia e Bronn piace all'Anderlecht). L'Hacken, invece, lo cede a titolo definitivo o almeno con un obbligo di riscatto.

Impossibile dialogare su queste basi con il Nantes per Hadjam (piace anche al Bologna che rischia di non chiudere per Doig) e a questo punto il profilo che torna in auge è il giovane e bravo Zanotti, under 20 dell'Inter. Gioca a destra - per questa fascia, se partisse Mazzocchi, la Salernitana prenderebbe volentieri Zanoli del Napoli entrato nel mirino del Genoa - ma può destreggiarsi bene anche a sinistra, dunque facendo coppia con Bradaric. I rapporti ottimi con i nerazzurri dopo il riscatto di Pirola favorirebbero l'operazione: sul taccuino granata anche Agoumé, Oristanio, Fabbian. L'Inter, a propria volta, è stata sondata dall'agente di Bonazzoli, che potrebbe tornare utile per la lista di Inzaghi. Se parte Bonazzoli, si libera un posto per l'attaccante esterno. In prima fila c'è il laziale Cancellieri, che è gradito pure al Bologna.

Con il Milan discorsi aperti per Maldini e Adli. Pure il Diavolo è interessato a Dia ma vuole prima ingaggiare almeno uno tra Morata e Scamacca. Capitolo centrocampo. La Salernitana ha visto più volte visto all'opera lo svizzero Sohm che servirebbe come alternativa a Lassana Coulibaly. Un altro Coulibaly, in questo caso Mamadou che rientra dalla Ternana per fine prestito, potrebbe essere utilizzato come pedina di scambio per abbassare il prezzo del cartellino di Sohm, che è di circa 6 milioni di euro. Un altro giocatore che potrebbe lasciare la Salernitana (quasi certamente pro tempore, in prestito) è Maggiore. Piace al Genoa. Dopo aver chiesto il talentuoso Miretti alla Juventus, la Salernitana valuta pure un paio di portoghesi. Uno di loro è Dantas: il Benfica lo aveva prestato al Paok, può giocare centrocampista centrale e mezzala, non ha una quotazione bassa. È stato proposto anche Afonso Sousa, trequartista lusitano nato nel 2000. Il suo cartellino è di proprietà del Lech Poznan, che lo ha utilizzato 34 volte e lo ha pure ammirato sotto rete. Sette centri per Sousa, ha fatto gol pure alla Fiorentina in Conference League. Al tempo dei social, manda segnali anche Simy, il grande esubero: sveglia all'alba, allenamento alle 6 in spiaggia. Lui sorride, la Salernitana sospira.