Salernitana, ufficiali le conferme di Ochoa, Pirola e Dia

Fino a poche ore fa mancava soltanto l'ufficialità, ma questa mattina la Salernitana ha confermato che Guillermo Ochoa, Lorenzo Pirola e Boulaye Dia resteranno in granata. O almeno per quello che riguarda l'attaccante ex Villareal sarebbe forse meglio dire dovrebbe restare.

Ma in attesa di capire quali saranno gli scenari futuri legati a Dia, il club granata ha annunciato di aver rinnovato per un anno il contratto con il portiere messicano, di aver acquistato prima a titolo definitivo e poi di aver firmato un accordo fino al 2027 con il difensore scuola Inter e di aver esercitato il diritto di riscatto anche per il senegalese che ha firmato con la Salernitana fino al 2026.