La notizia era nell'aria già da tempo e da ieri ha avuto anche il crisma dell'ufficialità. Gianni Petrucci entra a far parte del Consiglio di amministrazione della Salernitana. L'attuale presidente della Federazione italiana pallacanestro (il cui mandato scade l'anno prossimo) è un'istituzione nel mondo dello sport a trecentosessanta gradi. Già presidente del Coni - per ben quattro mandati - Petrucci ha ricoperto anche la carica di segretario generale e commissario straordinario della Federazione italiana gioco calcio oltre che essere stato anche vice presidente della Roma ai tempi di Ciarrapico (era il 1991).

«Per me è un grandissimo piacere ed onore accogliere all'interno del Cda una figura dalla grandissima caratura umana e professionale come il dottor Petrucci. Una personalità storica del mondo sportivo italiano che accresce ulteriormente il profilo sempre più elevato e ambizioso che dovrà avere la Salernitana nei prossimi anni», queste le dichiarazioni del patron della Salernitana Danilo Iervolino pubblicate nel pomeriggio di ieri sul sito ufficiale del club granata che ufficializzava l'ingresso nel consiglio di amministrazione di Gianni Petrucci.

Il Cda della Salernitana si arricchisce così di una figura istituzionale al suo interno, passando da 4 a 5 membri (Danilo Iervolino, Maurizio Milan, Angelo Giovanni Ientile, Mario Rosario Miele e Gianni Petrucci appunto). Per il momento il ruolo di Petrucci nel Cda del club sarà di semplice consigliere, ma è chiaro che Iervolino ha in mente qualche carica specifica per l'attuale presidente della Fip. Facile immaginare che si proverà a far leva sull'enorme bagaglio di esperienza che può vantare Gianni Petrucci nel mondo dello sport e del calcio in particolare. Il rapporto tra Iervolino e Petrucci si è consolidato nel tempo e già nella scorsa stagione non sono passate certo inosservate le visite di Petrucci allo stadio Arechi in occasione di alcune partite della Salernitana. Era capitato in occasione del pareggio spettacolare con la Fiorentina di Italiano (tripletta di Boulaye Dia) a Salerno e si era ripetuto anche in trasferta - allo stadio Olimpico - nel pareggio (2-2) contro la Roma di Mourinho. Proprio in quel periodo cominciavano a rincorrersi i primi rumors di un possibile ingresso dell'attuale presidente della Fip nel club granata. E già allora Petrucci stava accarezzando l'idea di accettare l'incarico, salvo poi posticiparlo di qualche mese. I bene informati parlano anche di una maglietta della Salernitana (Piatek?) che Petrucci custodiva nel suo ufficio a Roma. Una sorta di segno premonitore per quanto sarebbe accaduto a breve. Ieri è stato proprio il Cda granata a ratificare l'ingresso nell'organo collegiale del club di Gianni Petrucci. Il prossimo consiglio di amministrazione della Salernitana vedrà dunque la partecipazione anche dell'attuale presidente della Federbasket.