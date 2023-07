Vent'anni o anche meno. Per molti di loro è difficile anche ricordare l'ultima volta in cui la Nazionale ha partecipato a un Mondiale, ma sono già pronti a prendersi i campionati italiani: la nuova generazione di fenomeni si è presa la scena nell'ultima stagione tra Serie A e Serie B, ventenni che già valgono oro e ora cercano continuità in campo per confermare quanto di buono visto.

APPROFONDIMENTI Osimhen, rinnovo e clausola rescissoria: ecco il piano di ADL Kvaratskhelia, retroscena Inter: «Incontro con l'agente, ma non era funzionale» Mertens, il piccolo Ciro fa impazzire i tifosi: «Tifo Napoli come papà»

Il caso più eclatante è quello di Simone Pafundi, il talentino di casa Udinese che quasi tutti hanno scoperto per le convocazioni del ct Mancini prima ancora che per le presenze con i bianconeri in Serie A. Non ha giocato tanto nell'ultima stagione, ma non ha ancora la maggiore età e si porta dietro una valutazione economica importante in doppia cifra, ancora non definita del tutto perché nessuna offerta concreta è ancora arrivata. Ma piace alle big italiane, al Napoli soprattutto per quelle origini napoletane che non si possono abbandonare. Il gol alla Messi (o alla Maradona) nell'ultimo Mondiale Under 20 ha contribuito ad aumentare l'attesa per lui, che non è l'unico gioiello a interessare agli azzurri.

Al Napoli ne piacciono diversi: è un ventenne Giorgio Scalvini dell'Atalanta, con una valutazione già da 40 milioni, così come Rasmus Hojlund, stessa maglia, stesso anno di nascita e valore ancor più alto. Nel 2003 ci è nato anche Tommaso Baldanzi, che gli azzurri hanno seguito con interesse per tutto l'anno: 4 gol in Serie A e un valore che sfiora i 20 milioni. Ha un anno in meno addirittura Luca D'Andrea, nato a Ponticelli e in forza al Sassuolo. Sembra sia pronto a diventare la futura plusvalenza dei neroverdi, ma per farsi le ossa c'è ancora tempo.

Non solo le medio-piccole della classifica sono pronte ad affidarsi al nuovo che avanza. All'Inter, Marotta si tiene stretto Valentin Carboni, classe 2005 già valutato tra i 5 e i 10 milioni con appena 5 presenze in A. La Juve della rinascita di Allegri punta forte sulla coppia Iling Jr-Soulé: 40 anni in due e anche 10-15 milioni insieme. Mourinho e la Roma si coccolano il ventenne Cristian Volpato (5 milioni), mentre il Milan ha accolto in queste ore il 2004 Luka Romero: alla Lazio non ha avuto continuità, ma in rossonero è pronto a esplodere. Sul taccuino del Napoli c'è anche il nome di Matteo Prati, mediano di corsa e qualità della Spal. Vent'anni e una valutazione da 10 milioni che spaventa se si pensa che il club biancazzurro (dove è arrivato come ds il napoletano Filippo Fusco) giocherà in Serie C. Altri due interisti si sono messi in mostra in cadetteria nell'ultimo anno e portano già buone valutazioni sul mercato: Franco Carboni - fratello di Valentin - e Romero: il centrocampista di Camposampiero è esploso alla Reggina, per portarlo via ai nerazzurri servirebbero oltre 10 milioni. L'esperienza Casadei di un anno fa dovrebbe avere insegnato: se sono giovani e forti, meglio tenerli in Italia. Il campionato ringrazierà.