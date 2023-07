Mertens, il piccolo Ciro fa impazzire i tifosi: «Tifo Napoli come papà»

È diventata immediatamente virale in rete in queste ore una foto del piccolo Ciro Mertens, erede di Dries, che in Turchia indossa una maglia con chiaro riferimento agli anni azzurri della sua famiglia: «Io tifo Napoli come il mio papà» si legge sul body indossato dal piccolo di casa, un messaggio che ha letteralmente fatto impazzire i tifosi del Napoli ancora in contatto con le vicende del belga. L'ex attaccante azzurro, dopo una vacanza passata anche da Napoli, è tornato qualche giorno fa in Turchia per ricominciare la preparazione con il Galatasaray.