Frattesi, il Napoli prova a inserirsi ma il centrocampista ha scelto l'Inter

Davide Frattesi non vestirà la maglia del Napoli. Secondo quanto riportato da Sky Sport, in queste ore il club di Aurelio De Laurentiis ha tentato l'approccio per il centrocampista del Sassuolo seguito da mezza Serie A ma senza successo: Frattesi, infatti, è destinato a sposare il progetto dell'Inter, con il club nerazzurro in pole position da giorni e ora pronto a chiudere l'affare dopo l'addio a Brozovic.

Su Frattesi c'erano anche Juventus, Milan e Roma, come il Napoli però hanno dovuto fare un passo indietro. Gli azzurri dovranno cambiare quindi obiettivo per la mediana da rinforzare e consegnare a Rudi Garcia il prossimo anno. Con ogni probabilità, il preferito in cima alla lista resta Lazar Samardzic, pepita dell'Udinese.