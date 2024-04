Al Palapadel parata di stelle per il Fip rise da sogno

Sbarca il padel mondiale in Campania. Dal 10 al 17 aprile il Palapadel di Nola, il centro indoor all’avanguardia inaugurato appena un anno fa, è pronto ad ospitare il primo evento internazionale nel sud Italia, il Fip Rise con un super montepremi da 12.500, che sarà conteso da 30 coppie maschili ed altrettanti nel tabellone femminile. Nella entry list sono stati inseriti giocatori di fama internazionale come Jairo Bautista e Denis Perino rispettivamente numeri 40 e 46 del ranking. Basti pensare che le prime dieci coppie del tabellone principale hanno disputato l’ultimo Premier Padel.

Ovviamente ci saranno anche coppie italiane pronte a dare battaglia ai fenomeni del padel, in campo a portare il tricolore sul petto ci saranno coppie che giocano anche nella Nazionale Italiana di Padel come Cremona-Di Giovanni, Sinicropi-Cattaneo, Abbate-Graziotti.

Insomma lo spettacolo è assicurato per uno sport che sta riscuotendo sempre più consensi. L’ingresso è gratuito, il pienone sulle tribune del Palapadel è assicurato.