Arechi-Ischia 9-8, la BricoBros vola al terzo posto

Terzo derby stagionale. Con il successo di misura alla Simone Vitale e la frenata della Vela Nuoto Ancona, fermata dalla Lazio, la BricoBros Arechi batte l’Ischia Marine Club 9-8 (parziali di 3-3, 0-1, 5-1, 1-3), si prende tre punti pesanti e vola al terzo posto nel Girone Sud, alle spalle della capolista Rari Nantes Lucio Auditore (20) e della Canottieri Napoli (17).

E’ stato osservato un minuto di raccoglimento per la dipartita di Maria Piscopo, moglie del presidente della Rari Nantes Salerno Enrico Gallozzi.

«Come sapevamo alla vigilia, è stata una partita molto dura, che si è giocata fino alla fine», dichiara il tecnico Roberto Baviera. «Siamo partiti contratti, poi ci siamo ripresi, portandoci sul +4. Stavamo rischiando di compromettere l’incontro per la stanchezza mentale e per gli errori grossolani commessi», ammette il tecnico biancoblu. «Per fortuna i ragazzi hanno retto ed è andata bene così». Sono usciti per limite di falli il rumeno Albert Vatrai e Giuseppe Gregorio nel quarto tempo.

«Mi dispiace per Albert Vatrai: ha preso subito due espulsioni, non conosce ancora la pallanuoto nostrana e il metodo arbitrale.

E’ andato in difficoltà, ma dovrà ambientarsi gradualmente», riferisce il mister classe 1968.

Diverso il computo delle superiorità numeriche: Arechi 3/6 e Ischia 4/15. «Abbiamo giocato molto male. Brutta partita da parte nostra», dice Gennaro Mattiello. «Abbiamo iniziato bene e poi rimediato un pesante break (8-4). Abbiamo provato a risalire», afferma il coach di Fuorigrotta. «Peccato per l’episodio finale. Non c’è stato concesso un rigore», conclude Mattiello.