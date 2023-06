Cilento, un nuovo nido di tartaruga a Palinuro: è il quarto in provincia di Salerno

Ancora una nidificazione di Caretta Caretta nel Cilento. Secondo nido, nel giro di pochi giorni, a Palinuro, nel comune di Centola. Mamma tartaruga è risalita tra gli ombrelloni del lido Urlamare, adiacente al campo di gioco allestito per la tappa del Campionato Italiano Assoluto di Beach Volley in programma nella località cilentana da oggi a domenica. Il ritrovamento delle tracce questa mattina lungo l’arenile delle Saline, non distante dal precedente nido. Sul posto, oltre la protezione civile, i volontari della stazione zoologica Anton Dohrn e del progetto Caretta in Vista.

Maria Di Vece della protezione civile Menaica dichiara: «Avevamo previsto che le tartarughe in questi giorni in nidificassero..

un bellissimo regalo di madre natura. pochi giorni fa il primo nido, grazie all’impianto di beach-volley completamente recintato le nostre tartarughe non hanno avuto problemi a trovare spazio per la nidificazione. In mattinata si è provveduto a recintare l’area contingentandola con personale di Protezione civile e guardie ambientali. Il primo traguardo per il Beach Volley che ha come portafortuna le tartarughe marine».