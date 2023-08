Tartaruga depone uova sul lido: gara di solidarietà a Torre del Greco

TORRE DEL GRECO. Ha scelto un tratto di spiaggia di un lido attrezzato per riporre una cinquantina di uova. Ed è lì che la tartaruga caretta caretta è stata notata da un passante, che non ha perso tempo, informando la sala operativa della Capitaneria di Porto.

Dalla notte di ieri si è dunque messa in moto una macchina di intervento che ha visto in campo anche Comune di Torre del Greco e personale della stazione zoologica Anton Dohrn, che ha messo in sicurezza le uova e vigilerà sulla loro sicurezza fino alla schiusa.

Il tutto si è verificato nella zona del lido del Sole. Una volta ricevuta la segnalazione, il personale di turno ha invitato la persona che aveva chiamato a mantenersi a distanza, facendosi descrivere il comportamento dell'animale (che si era immerso nella sabbia per deporre le uova, praticamente tra gli ombrelloni). A questo punto, una pattuglia della Capitaneria ha raggiunto la zona, delimitandola con nastro bicolore e cartellonistica, avvisando il titolare dello stabilimento di non toccare nulla, prima dell’intervento degli esperti.

Nelle prime ore di oggi il personale esperto della stazione Anton Dohrn ha deciso di posizionare il nido, con tutte le cautele del caso, in una posizione più riparata dalle azioni meteomarine.

Informati il sindaco Luigi Mennella e la dirigente del settore Demanio Claudia Sacco (sul posto sono intervenuti anche addetti dell'ente), è ora in corso di emanazione un'ordinanza di interdizione del tratto di spiaggia interessato, attualmente all'interno del Lido Miramare.

L'attività di monitoraggio e sorveglianza della stazione zoologica, con il supporto della Guardia Costiera, proseguirà nei prossimi giorni e fino alla schiusa delle uova.