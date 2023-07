Castellabate, tartaruga Caretta Caretta dotata di Gps per il monitoraggio in mare

Una tartaruga Caretta Caretta, giunta all'alba sulla spiaggia di Baia Arena, tra Castellabate e Montecorice, è stata recentemente dotata di un dispositivo GPS. Questa iniziativa consentirà di monitorare da vicino i suoi spostamenti in mare. Gli esperti della stazione zoologica Anton Dohrn sono intervenuti sul posto per attuare questa importante operazione. La tartaruga è stata accolta con grande interesse dagli esperti, i quali hanno provveduto ad attrezzarla con il GPS per acquisire preziose informazioni riguardanti il suo comportamento e i suoi movimenti nel mare. Questi dati consentiranno di comprendere meglio le abitudini migratorie di questa specie, permettendo così di adottare misure di conservazione e tutela più efficaci.

L’esemplare è stata battezzata Erminia in onore del titolare, Erminio, del lido “Il giglio di mare beach blu”, dove la tartaruga è stata presa in cura prima di essere rilasciata. Hanno partecipato alle operazione di liberazione dell'esemplare in mare anche i carabinieri della stazione Parco di Castellabate, agli ordini del maresciallo Giovanni Saviello. Non è la prima volta che la spiaggia di Baia Arena ospita tartarughe Caretta Caretta.

Nei giorni scorsi, altri due esemplari di questa specie hanno scelto questa incantevole spiaggia per nidificare. Questo dimostra quanto sia importante preservare l'ambiente naturale e garantire che queste magnifiche creature possano continuare a scegliere queste spiagge come luoghi sicuri per la deposizione delle uova.