«Licola, un fallo disegnato sulla spiaggia diventa ostacolo per le tartarughe Caretta Caretta»

Hanno dovuto deviare il naturale percorso di risalita, per andare a deporre le proprie uova, a causa a causa di un fallo gigante disegnato sulla sabbia.

Stiamo parlando di alcune tartarughe Caretta Caretta che da qualche tempo hanno scelto la spiaggia di Licola per le proprie deposizioni.

Disturbate dalla sabbia smossa per la realizzazione dell'insolito disegno, le testuggini hanno lasciato tracce del loro comportamento nervoso.

Sul caso è intervenuto Umberto Mercurio, ambientalista e presidente dell'associazione Licola Mare Pulito:

«Gli esseri umani sono i peggiori abitanti di questo pianeta e non si rendono conto che se una tartaruga depone le uova sulla spiaggia, non va disturbata per non spaventarla. Rivolgo un appello ai gestori dei lidi al fine di sensibilizzare i propri clienti: se vedono tartarughe in spiaggia, debbono allontanarsi, non fare rumore e foto, perché già fanno a fatica a riprodursi».