Napoli-Empoli, azzurri sempre vincenti con le piccole

Nessuna parabola di Davide contro Golia. Il Napoli resta un gigante con le piccole e finora ha dimostrato che non c'è nessuna fionda e nessun “Davide” in grado di abbatterlo. Capitolo a parte con le squadre più blasonate o di pari livello, ma quella è un'altra storia.

Il Napoli quando affronta le "piccole" è una sentenza. Un po' come quell'antico adagio del vecchio west in cui quando un uomo con il fucile incontra un uomo con la pistola l'uomo con la pistola è un uomo... morto.

Con questi presupposti, i campioni d'Italia proveranno a fare bottino pieno contro i toscani domani nel lunch match della 12esima di A. Del resto si tratta di una sorta di testa coda con il Napoli che ha anche la possibilità – in caso di successo – di scavalcare il Milan (reduce dal pareggio a Lecce) al terzo posto in classifica. Per farlo bisognerà fare bottino pieno con l'Empoli anche per riscattare l'opaco pareggio in Champions di mercoledì scorso contro l'Union Berlino sempre al Maradona e “godersi” così la sosta per le nazionali con un pizzico – ma giusto un pizzico – di serenità in più. Finora la truppa di Garcia – sebbene stia stentando oltremodo davanti al proprio pubblico – ha fatto sempre il suo dovere con le “piccole”.

Il Napoli viaggia con le marce alte quando si trova di fronte squadre di bassa classifica. Finora, infatti, hanno pagato dazio Frosinone, Lecce, Verona e Salernitana in trasferta; Sassuolo e Udinese a Fuorigrotta. Domani tocca all'Empoli che naviga in piena zona retrocessione al penultimo posto in classifica (alle sue spalle c'è soltanto la cenerentola Salernitana): l'auspicio è che i campioni d'Italia confermino la tendenza anche contro i toscani per conquistare un posto sul podio e magari rosicchiare qualche altro punto verso la vetta in attesa della sfida della capolista Inter con il Frosinone in programma domani sera a San Siro.