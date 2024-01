Delta-Canottieri Napoli 6-15, giallorossi al secondo posto

Col piede giusto. Partono bene i ragazzi di Enzo Massa e colgono la prima vittoria del 2024. Delta-Canottieri Napoli finisce 6-15 (parziali di 2-2, 2-4, 1-4, 1-5) e vale il secondo posto solitario per capitan Biagio Borrelli e compagni. Nonostante i malanni di stagione e gli infortuni della vigilia, i pallanuotisti del Molosiglio onorano l'impegno, stringono i denti e balzano alle spalle della capolista Rari Nantes Lucio Auditore (20). Soltanto tre lunghezze dividono i giallorossi dalla vetta.

«Sapevamo fosse una trasferta ostica per le condizioni in cui eravamo e anche per i carichi di lavoro che abbiamo affrontato in questo mese di pausa», afferma Gianluca Confuorto, autore di un pesante poker e solito trascinatore della squadra. «Siamo partiti un po’ a rallentatore.

Nel terzo e nel quarto tempo, poi, sono venuti fuori i valori della squadra e abbiamo allungato sempre più fino al 15-6 finale», dichiara soddisfatto il centrovasca napoletano.

«Sabato prossimo ci aspetta una partita altrettanto difficile contro l’Anzio Waterpolis, fanalino di coda del Girone Sud. Speriamo di recuperare qualcuno», conclude fiducioso il classe 1998 (nella foto di Gianluca Madonna).