Aktis Acquachiara-Latina 10-11, non basta la cinquina di De Gregorio

«Stavolta, purtroppo, non è andata bene». Alla Scandone Daniele De Gregorio ha messo a segno una cinquina, ma a spuntarla sono stati Fabio Baraldi (vecchia conoscenza di Posillipo e Canottieri Napoli) e i laziali. «Sarebbero stati tre punti importanti, utili ad agganciare i nostri avversari in classifica». E invece Aktis Acquachiara-Latina finisce 10-11 (parziali di 2-2, 4-5, 0-2, 4-2).

«E’ stata una partita fisica e molto combattuta», racconta il numero 10. Pagano dazio i ragazzi di Walter Fasano, privi di Matteo de Florio e Giuseppe Di Leva. «Il pressing avversario è stato asfissiante, tanto da subire le mani addosso», riferisce il player biancazzurro. «Scarto minimo: soltanto di una lunghezza di differenza», osserva De Gregorio. «Abbiamo incassato gol sulle nostre disattenzioni», tiene a precisare lo scugnizzo di Soccavo, già autore di una sestina pesante a Fuorigrotta contro l’Anzio Waterpolis. Testa a sabato prossimo, per iniziare al meglio febbraio. «Sarà importante la gara con il Palermo e lavoreremo in settimana per questo appuntamento», conclude fiducioso De Gregorio (nella foto di Gianluca Madonna).

Decide la decima giornata in superiorità numerica Caponero, artefice di una tripletta come il suo compagno di squadra Ambrosini. «Purtroppo non abbiamo disputato la nostra miglior partita, gli avversari ci hanno messo sempre in difficoltà, siamo stati sempre sotto», ammette il tecnico Walter Fasano. «Alla fine l’avevamo anche pareggiata (10-10), ma abbiamo pagato l’ennesima distrazione difensiva», afferma l’allenatore salernitano. Da rivedere i meccanismi arretrati. «In difesa bisogna migliorare, bisogna lavorare di più ed essere più organizzati, perché se ognuno gioca di testa propria il risultato non può che essere negativo». Incidente di percorso tra le mura amiche. «Dispiace perché ci tenevamo a fare una buona prestazione, ma così non è stato. Speriamo di recuperare tutti gli elementi per la prossima settimana», chiosa Fasano.